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«الاحتلال الإسرائيلي» يستهدف سيارة إسعاف بها 11 مصابا في غزة

كتب:

هانى حسن
09:40 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك 22 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 خرجت عن الخدمة، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من سيارات الإسعاف في غزة إثر القصف الإسرائيلي.  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة القاهرة الإخبارية، أن الهلال الأحمر يعمل على تقديم الخدمات الطبية للنازحين والمرضى في مستشفى الأمل بخان يونس، موضحا أن سبب خروج مستشفيات غزة عن الخدمة يرجع إلى نفاد الوقود.

وأشار إلى أن 13 سيارة إسعاف فقط تعمل في غزة، و71 كادرا صحيا يعملون بدائرة الإسعافات، والاحتلال استهدف سيارة إسعاف كانت تنقل 11 مريضا من مستشفى المعمداني ما أدى لاستشهاد مصاب، وأن أكثر من 285 شهيدا من الطواقم الطبية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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بقلم هانى حسن