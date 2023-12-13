تذكره بالخطأ في هجوم الفصائل الفلسطينية.. من هو والد الرئيس الأمريكي بايدن؟

على الرغم من رحيل والده في عام 2002 أي قبل 21 عامًا، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردد كلمة «أبي» أثناء روايته لقصة رجل أمريكي فقد ابنه في هجوم الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة؛ ما ترجمته وسائل الإعلام حول العالم على أنه تطرق للحديث عن نجاة والده في أحداث السابع من أكتوبر المعروفة باسم «طوفان الأقصى».

من هو والد الرئيس الأمريكي؟

ما حكاه «بايدن» بشأن الرجل الأمريكي بررته الصحف الأمريكية فيما بعد بأنه ربما كان زلة لسان، إذ تخلى عن ضمير الغائب في الحديث، الذي كان خلال الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي التقليدي في البيت الأبيض، وإما أن يكون الرئيس الأمريكي تأثر بالقصة خاصة وذلك لأن علاقته بوالده كانت قوية، وعادة ما يتحدث عنه في الكثير من المقابلات.

ووالد «بايدن»، هو جوزيف آر بايدن، ولد في بالتيمور ونشأ في ويلمنجتون بولاية ديلاينا، وعاش حياة مليئة بالتحديات، بما في ذلك فترة من الفقر مع عائلته، بحسب ما أوضحت مجلة «ماري كلير» الأجنبية.

وبحسب «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن «بايدن الأب» مر بأوقات عصيبة بعد الحرب العالمية الثانية، في مقابل الحياة الثرية قبلها حيث عاش حياة مرفهة يبحر باليخوت قبالة ساحل نيو إنجلاند، ويقود السيارات السريعة، ويطير بالطائرات.

هفوة جديدة لبايدن.. "يبعث والده من القبر" إلى مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر pic.twitter.com/xribmlUbAP — RTARABIC (@RTarabic) December 12, 2023

علاقة بايدن بوالده

وفي عام 1941، تزوج بايدن الأب من جين «اسمها قبل الزواج فينيجان؛ لينجبا «بايدن» الابن الأكبر بين أربعة أبناء، وقد عمل الأب في شركة تصنع مواد مانعة للتسرب للسفن البحرية التجارية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه واجه صعوبة في العثور على عمل في العقود التي تلت ذلك، ونتيجة لذلك، مرت الأسرة بصعوبات مالية حيث لم يتمكن من العثور على عمل ثابت.

ولبعض الوقت، ذهب الأطفال للعيش مع أجدادهم؛ لينتهي الأمر بالعائلة بالانتقال إلى إحدى ضواحي ويلمنجتون، وبعدها عمل بايدن الأب في بيع السيارات المستعملة وعلى الرغم من وضعه إلا أنه لم يمنع أطفاله من الكماليات والاستمتاع بحياتهم، ومع الوقت أصبح عمله ناجحًا وحافظ على أسلوب حياة الأسرة من الطبقة المتوسطة.

وتوفى بايدن الأب في عام 2002، وكانت صحته متهدورة في الأسابيع التي سبقت وفاته لكنه لم يكن محددًا بشأن السبب، ورغم مرور السنوات إلا أن ذكراه ما زالت في ذهن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد خرج وتحدث عنه في عيد الأب 2020.