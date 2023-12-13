بروتوكول بين جامعة الملك سلمان والغرفة التجارية بجنوب سيناء لتدريب الطلاب

قال الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والغرفة التجارية بجنوب سيناء، للعمل على تدريب الطلاب وتعزيز قدراتهم، لافتاً إلى أنها أولى خطوات العمل خلال هذا العام الدراسي من أجل تدريب الطلاب عمليا في سوق العمل.

تبادل الخبرات والاستشارات

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان، أن التوقيع جاء في إطار حرص الجامعة على التعاون في تبادل الخبرات والاستشارات وعقد دورات تدريبية في مجال تعزيز مهارات الشباب الحياتية والشخصية وإكسابهم مهارات تعزز من قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وتعميق أوجه الاستثمار في طاقات شباب الخريجين والطلاب لتطوير عجلة التنمية في البلاد، والعائد على محافظة جنوب سيناء.

الهدف من توقيع البروتوكول

وأشار «سعد» في بيان له، إلى الدور الفعال والمؤثر الذي تسعى جامعة الملك سلمان من خلاله إلى الاهتمام بمجالات الصناعة والتجارة وعمل مؤتمرات وندوات تخدم الاستثمار والأفكار البناءة، بالإضافة إلى الجوانب الأكاديمية والبحثية والنتائج الإيجابية التي ستحقق بموجب البروتوكول وهي زيادة معدلات التدريب والتأهيل لإعداد ثروة بشرية من الخريجين من طلاب الجامعة.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ وبالتعاون مع محمد وحيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية وعدد من قيادات الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء.