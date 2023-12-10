رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«التنسيقية»: طلاب جامعة الملك سلمان يشاركون في المشهد الانتخابي

كتب:

إسراء سليمان
10:43 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرص طلاب جامعة الملك سلمان في راس سدر، على المشاركة فى المشهد الانتخابي، وشهدت اللجان إقبالا كثيفا وسط مشاركة واسعة من الطلاب والأساتذة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية و إعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل اعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتي نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

اقرأ المزيد:

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «دفاع النواب» يحث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حزب الوفد: الانتخابات الرئاسية ظهرت بشكل مرضٍ في يومها الأول

أبناء النوبة بعابدين يشاركون في الانتخابات الرئاسية: لبينا نداء الوطن
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.