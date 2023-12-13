تطور جديد في الحالة الصحية لمدربة الأسود فاتن الحلو.. ماذا حدث؟

يتابع الجمهور حالة مدربة الأسود الأشهر في مصر فاتن الحلو، بعد تعرضها لوعكة صحية، وإصابتها بأعراض مرضية لم تعرف سببها، أعلنت اليوم تطورات جديدة عن حالتها الصحية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

تطور جديد في الحالة الصحية لفاتن الحلو

ومكثت فاتن الحلو منذ تعرضها لوعكة صحية في المستشفى عدة مرات، بسبب سقوطها مرارًا وتكرارًا لمعاناتها من الدوخة والقيء المستمر والإغماء دون الوصول لسبب طبي معين، وتنتظر إجراء المسح الذري للتوصل إلى المرض الغامض الذي يهدد حياتها ولا تعرف ما هو، وبسبب مرضها بالضغط لم تستطع استكمال ذلك الإجراء المهم.

ومنذ قليل أعلنت «الحلو» عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» أنها على موعد اليوم مع الطبيب لإجراء المسح الذري في أحد معامل التحاليل الشهيرة، لتنهال عليها الدعوات بالشفاء العاجل، من المتابعين لصفحتها والأصدقاء.

مرض فاتن الحلو

وكانت فاتن الحلو في الأيام الماضية والتي تخطت الشهر أو أكثر قد خسرت الكثير من وزنها وظهر عليها علامات إرهاق وتعب شديد، بسبب مرضها الغامض الذي جعلها تدخل المستشفى عدة مرات، وفي كل مرة لم تتمكن من إجراء المسح الذري لعدم استقرار ضغط الدم، كما أن حالتها الصحية أصبحت تستحوذ على اهتمام متابعيها وجمهورها، خاصة إنها من أشهر مروضات الوحوش في مصر

وأكدت «الحلو» في تصريح سابق لـ«الوطن» أنها لا تزال تعاني مع الأعراض من المرض الغامض التي لا تعرف ما هو حتى الآن: «مفيش تحسن للأسف، ولكن الامل في ربنا كبير»

وقبل تحديد موعد المسح الذري الذي ستجريه اليوم قالت «الحلو»: «أيام هروح المستشفى للمرة الرابعة اتحجز تاني، عشان أعمل مسح ذري يكشف المرض اللي عندي لأن لحد دلوقتي تغير الضغط مخليني مش عارفة ولا الدكاترة قادرين يعملوا مسح ذري»، وحينها طالبت فاتن الحلو الدعاء من متابعيها وجمهورها: «قاعدة وسط العيلة دلوقتي، ومش طالبة إلا الدعاء وبس».