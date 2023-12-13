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انتخابات المصريين بالداخل

نتائج الفرز الأولية للجنة العامة بمركز أرمنت.. السيسي يحصل على 65 ألف صوت

كتب:

أحمد العانوسي
04:36 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الإقبال على اللجان الانتخابية

الإقبال على اللجان الانتخابية

أفاد مراسل قناة «إكسترا نيوز»، بأنّ اللجنة العامة بمركز أرمنت في محافظة الأقصر، أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 65 ألفًا و963 صوتًا، وفريد زهران على 7 آلاف و251 صوتا، وعبدالسند يمامة على ألفٍ و463 صوتًا، وحازم عمر على ألفٍ و269 صوتًا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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بقلم أحمد العانوسي