جولات ترويجية لضيوف «COP28» الراغبين في الاستثمار بمصر

استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمؤتمر «COP28» عشرات الزيارات من مسئولين حكوميين ومستثمرين من دول العالم خلال فترة المؤتمر، لبحث الفرص الاستثمارية صديقة البيئة، وحوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر.

التعرف على مناخ الأعمال في مصر

وأقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جناحا خاصا، بها في مقر إقامة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، بغرض التعرف على مناخ الأعمال في مصر وبحث فرص الاستثمار.

قادة قطاع أعمال ومستثمرين

واستضاف جناح الهيئة مسئولين حكوميين وقادة قطاع أعمال ومستثمرين من دول الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا والسويد والبرتغال وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين والهند والمغرب وتونس وسوريا ولبنان ونيجيريا وكينيا وتنزانيا.

تنظيم زيارات ترويجية لزوار COP28

ومن المقرر أن تنظم الهيئة خلال عام 2024 زيارات ترويجية لزوار COP28 الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيتمّ تنظيم زيارات للعاملين بعدد من وكالات الاستثمار الأفريقية لمصر للتدريب والتعريف بتجربة الهيئة في جذب الاستثمار.

مذكرات تفاهم لدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط

وشهد جناح الهيئة توقيع شركة السويدي إليكتريك وشركة ألايد باور جروب مذكرة تفاهم لدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لصيانة توربينات الغاز الصناعية، كما شهد توقيع شركة المراكبي للصلب مع شركة السويدي اليكتريك مذكرة تفاهم بغرض التعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من النصف.