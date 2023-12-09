 تفاصيل اجتماع وفد «الرياضة» مع ممثل الأمم المتحدة على هامش مؤتمر cop28

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال وفد المفاوضين الشباب لقاءً مع الينا بانوفا الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر، على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP28، والمقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مناقشة الجوانب المختلفة مع الأمم المتحدة

وحضر الاجتماع مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة وفد المفاوضين الشباب، ووئام الليثي مدير برامج الشباب بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب المختلفة للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.

العمل المناخي مع منظمة الأمم المتحدة في مصر

وقال وزير الشباب والرياضة خلال كلمته، والتي القاها مصطفى عز العرب: «إن COP27 كان مرحلة تأسيسية مهمة للتعاون المشترك من أجل العمل المناخي مع منظمة الأمم المتحدة في مصر، وقد كان العمل مع الشباب والنشء ومن أجلهم في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، ومن خلال مختلف أوجه الدعم التي قدمت من خلال منظمة الأمم المتحدة ووكالتها المختلفة استطاعت مصر أن تخطو خطوات واسعة في مدى زمني قصير في هذا الملف، واليوم نشهد أول مشاركة تاريخية لوفد من المفاوضين الشباب المصري من 9 شباب لتكون مصر دائما نموذجا رائدا».

وقدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الشكر لمنظمة الأمم المتحدة ووكالتها بمصر على ما يقدموه من دعم للعمل الشبابي المصري في المجال المناخي.

ومن جانبها، قالت الينا بانوفا: «ما نراه اليوم هو إنجاز مهم وغير مسبوق في رؤية مفاوضين شباب يمثلون مصر في وفدها الرسمي داخل غرف المفاوضات المغلقة، وهو ما يحتم علينا استثمار هذا الإنجاز والبناء عليه لضمان استمراره وتوسعه ونقل خبرات هؤلاء الشباب إلى كافة شباب مصر، وكذلك استمرار تمثيلهم على المستوى العالمي، وحضور كافة الفعاليات الدولية وضرورة بدء العمل على ذلك فور العودة إلى مصر مع إعلان خطة اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ القادمة، لتكون انعكاساً للخبرات والمعرفة التي اكتسبها هؤلاء الشباب.

وخلال الاجتماع استعرض أعضاء الوفد المصري مهامهم المنوطين بها وكذلك انطباعهم حول عمل يدور داخل المؤتمر هذا العام وتوقعاتهم للمخرجات.