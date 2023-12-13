تدريب 180 طالبا ضمن مبادرة العقول الخضراء في القاهرة والفيوم

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن تنفيذ معسكر تدريبي لمدة 3 أيام «القائد الأخضر» بمنطقة بيت الوادى بوادى النطرون، لعدد 180 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية يمثلون 9 مدارس في محافظتي القاهرة والفيوم، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «العقول الخضراء».

مبادرة العقول الخضراء

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنّ معسكرات المرحلة الثانوية تم تصميمها ضمن مبادرة العقول الخضراء بهدف رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وأوضحت أن معسكر القائد الأخضر يهدف إلى تشكيل جيل من القادة لضمان استدامة التأثير، من خلال مجموعة من أنشطة التعلم بالخبرة، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل، مشددة على أهمية تعزيز مفاهيم الإنتاج والاستهلاك المسؤول، وتغيير المناخ والعمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز المبادئ التمهيدية لريادة الأعمال بين الطلاب من خلال لعبة «مينى رائد».

التخطيط لمشروعات ومبادرات صغيرة

يشار إلى أنه يتم منح الطلاب فترة 20 يومًا بعد نهاية المعسكر التدريبي للتخطيط لمشروعات ومبادرات صغيرة، يليها عمل مقابلات لتقييم تلك المشروعات، بهدف وضعهم على الطريق الصحيح نحو ريادة الأعمال وابتكار مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، ويحصل الطلاب المشاركين على شهادات تقدير لنشاطهم وتفاعلهم في نهاية المعسكر تحت اسم «أنا حامي الأرض».