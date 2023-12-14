«الصحة» تصدر نصائح مهمة عن استخدام جهاز قياس السكر في الدم

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات والنصائح الهامة الخاصة باستخدام جهاز قياس السكري، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري

وجاءت النصائح لاستخدام قياس السكر على النحو التالي لضمان الأمان:-

- يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​

- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث إنها قد تختلف من جهاز لآخر.​

- استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​

- استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​

- إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​

- شحن الجهاز بانتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​

- قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​

- لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​

- أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج. ​

حملة 100 يوم صحة.. الكشف مجانا في الوحدات الصحية

وفي سياق متصل، أشارة وزارة الصحة والسكان، إلى حملة 100 يوم صحة التي توفر خدمة الكشف المبكر عن المرض الذي يعمل على ارتفاع معدلات الشفاء بنسب عالية، خاصة في المراحل الأولى للمرض، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من الحملة من خلال الذهاب إلى الوحدات الصحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.