حملة «100 يوم صحة» تقدم 46 مليونا و811 ألف خدمة طبية مجانية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 46 مليونا و811 ألفا و161 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس، في جميع المحافظات، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليونا و332 ألفا و837 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و627 ألفا و706 زيارات.

أضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ682 ألفا و339 طفلا، فيما قدمت الحملة 3 ملايين و968 ألفا و238 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

أشار إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 357 ألفا و966 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و622 ألفا و996 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما جرى علاج 231 ألفا و809 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمليون و423 ألفا و61 مواطنا.

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء مليون و905 آلاف و825 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و269 ألفا و926 مواطنا.

وتابع بأن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 8 ملايين، و940 ألفا و476 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 9 ملايين و555 ألفا، و682 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليونا و563 ألفا و828 طفلا.

واستطرد «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 328 ألفا و472 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

أضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 6 ملايين و237 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».