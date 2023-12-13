«الصحة»: الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 40%

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين المدخنين، قائلة في منشور توعوي لها، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّ الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بنسبة 30 إلى 40%.

وزارة الصحة تدعو للإقلاع عن التدخين

ودعت وزارة الصحة والسكان، المدخنين إلى ضرورة حماية صحتهم، والامتناع عن التدخين فورًا، لافتة إلى تدشين خط ساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين وهو 16328.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الذهاب إلى أماكن تواجد حملة «100 يوم صحة»، والكشف عن الأورام السرطانية، مؤكدة أنّ الكشف المبكر عن الأمراض، يساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء منها خاصة في مراحلها الأولى.

حملة 100 يوم صحة

وأضافت أنّ الحملة تتواجد في الوحدات الصحية كافة، وتعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الـ2 مساءً يوميًا، عدا يوم الجمعة وهو العطلة الرسمية، موضحة أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية كافة للمواطنين .