نائب رئيس بلدية جنين: اعتقال أكثر من 100 فلسطيني الليلة الماضية

قال نائب رئيس بلدية جنين، إنّ قوات الاحتلال تمارس كل أشكال القمع وترتكب الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطنيين، موضحا أنّ ما يحدث في جنين هو عملية ممنهجة والاحتلال قصف أكثر من 15 منزلا بالمدينة.

وأضاف نائب رئيس بلدية جنين لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الاحتلال تستهدف البنى التحتية في جنين بشكل مباشر، موضحا أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني في المدينة منذ الليلة الماضية.