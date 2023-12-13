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عاجل.. إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبدالغفور بكفالة 10 آلاف جنيه

كتب:

محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز
03:52 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور

أخلى قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر؛ سبيل «الفنان التشكيلي» المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، إثر اصطدامه بسيارته على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إنَّ النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق في الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنان المتوفى، وتحريات المباحث النهائية، تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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