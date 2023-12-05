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ماجد الكداوني وكندة علوش يصلان عزاء أشرف عبد الغفور

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
08:23 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
ماجد الكدواني

ماجد الكدواني

وصل منذ قليل، ماجد الكداوني، وكندة علوش، وشيكو، إلى عزاء الفنان أشرف عبدالغفور، المقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما حرص على حضور العزاء؛ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة إيمان العاصي، والفنان عمر السعيد، والفنان محمد أبو داود، دنيا عبد العزيز، فيدرا، لقاء سويدان، ألفت عمر، حمزة العيلي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.

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