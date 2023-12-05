هنا الزاهد وكريم فهمي في عزاء أشرف عبد الغفور

حرصت الفنانة هنا الزاهد، والفنان كريم فهمي وزوجته على حضور عزاء الفنان أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

عزاء أشرف عبد الغفور

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة إيمان العاصي، وعمر السعيد، ومحمد أبو داوود، ودنيا عبد العزيز، وفيدرا، ولقاء سويدان، وألفت عمر، وحمزة العيلي، وإدوارد، وميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، وتامر حسني، ياسر جلال، حسن الرداد، جمال العدل.

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور، مساء يوم أمس، بعد تعرضه لحادث سير، رفقة زوجته، على الطريق الدائري.