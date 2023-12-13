مصادر أمريكية: إدارة بايدن لن تضع خطوطا حمراء لإسرائيل لوقف العدوان على غزة

ذكرت مصادر أمريكية لشبكة «سي إن إن» أن إدارة الرئيس جو بايدن لا يوجد لديها حالياً أي خطط من أجل وضع شروط على المساعدات العسكرية المقدمة للاحتلال الإسرائيلي، في ظل الدعوات الحالية من المشرعين المنتمين للحزب الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان للولايات المتحدة، لإيقاف دعم جيش الاحتلال بالأسلحة، من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة.

التزام أمريكي بحماية الاحتلال الإسرائيلي

وكشف الرئيس الأمريكي في محادثات له مع المانحين الديمقراطين في العاصمة واشنطن، أنه أجرى محادثة صعبة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أشار إلى أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي ويجب عليها تنفيذ حل الدولتين بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن بلاده ستعمل على حماية إسرائيل في هذه العملية، وهذا هو أقصى ما تستطيع تقديمه.

لا توجد خطوط حمراء لإسرائيل

وبيّن المسئولون الأمريكيون لشبكة «سي إن إن»، أن أمريكا لا يوجد لديها خطط لتغير موقفها تجاه إسرائيل، أو ستضع خطوطاً حمراء حول الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وسط توقعات بأن تستخدم إسرائيل أسلحة أمريكية في القصف المستمر على قطاع غزة.