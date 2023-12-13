استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول دعم كلا من كندا وأستراليا ونيوزيلندا للجهود الدولية العادلة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وذلك تحت عنوان «كندا وأستراليا ونيوزيلندا في وجه إسرائيل.. العالم يُغير بوصلة أفكاره».

وأفاد التقرير: «مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهرها الثالث، لم تصمد رؤى الحكومات المنحازة تقليديا لإسرائيل أمام طوفان الشهداء والمصابين والنازحين، ضد وطأة الرأي العام العالمي، وضد ما يقوم به الاحتلال في غزة ووضعت الحكومات الغربية في مآزق».

التغير المفاجئ في سياسة كندا

وأضاف: «أحدث صور الضغط على هذه الحكومات هو التغير المفاجئ في سياسة كندا التي كانت داعمة بشكل لا محدود للاحتلال الإسرائيلي، إذ قالت وزيرة خارجية كندا إن بلادها صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار الذي تم تمريره في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، موضحة أن بلادها ترى ضرورة أن تخضع الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل في غزة للمساءلة والتحقيق.

وتابع: «ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الكندي على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، معربا عن قلق بلاده تجاه الأزمة الإنسانية وتقليص المساحة الآمنة المتاحة للمدنيين في قطاع غزة».

وواصل: «ما أثار بدوره انتقادا إسرائيلي واسع النطاق في تغير السياسية الخارجية الكندية، الموقف الكندي المتغير جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات في المدن الكندية المختلفة استمرت 9 أسابيع متتالية لتأييد القضية الفلسطينية».

أستراليا تؤيد قرار الأمم المتحدة

وأشار التقرير إلى: «موقف أيضا مشابه اتخذته أستراليا التي وافقت قرار الأمم المتحدة الداعية لوقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر، وذلك في خلاف نادر مع الولايات المتحدة».