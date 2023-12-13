انفجار قرب عاصمة اليونان.. والتحريات الأولية: استخدام 5 كيلوجرامات ديناميت

وقع انفجار في مدينة بيرايوس، القريبة من العاصمة اليونانية أثينا، إذ انفجرت عبوة ناسفة أمام بناية متعددة الطوابق.

أضرار مادية كبيرة في المبنى

وذكرت الشرطة اليونانية، أن الانفجار وقع اليوم، لكن لم تسجل إصابات، وسط أضرار مادية كبيرة في المبنى، وذلك في مؤتمر صحفي للشرطة اليونانية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية « د ب أ».

مجهولون استخدموا ديناميت

وكشف خبراء الشرطة اليونانية، عن استخدام مجهولين قرابة 5 كيلوجرامات من الديناميت، في التفجير، موضحين أن المبنى الذي شهد الانفجار يضم مكاتب شحن ومكاتب محاميين وعدة محال.