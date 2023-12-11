عاجل.. انفجار ضخم يهز تل أبيب بعد «رشقة صاروخية»

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، بسماع دوي الإنذار في وسط تل أبيب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب وقوع انفجار ضخم في منطقة غوش دان.

وأكّدت الفصائل الفلسطينية، في بيان، استهداف تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة، ردًا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

صافرات الإنذار دوي في الجليل

وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن سماع صافرات الإنذار في الجليل الغربي، بسبب انفجار بالقرب من مستوطنات إسرائيلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدي تراشق الصواريخ داخل الجليل إلى إصابة 8 إسرائيليين بالاختناق بسبب استنشاق الدخان، وحالتهم ليست خطيرة، وفق «معاريف» الإسرائيلية.