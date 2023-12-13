كيف علقت الأمم المتحدة على إغراق أنفاق غزة بمياه البحر؟

ذكرت منسقة الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية لين هاستنجز، أن الأمم المتحدة لم تتلق أي تأكيد بخصوص إغراق إسرائيل أنفاق قطاع غزة بمياه البحر، وسط تحذير من عواقب ذلك التي قد تمتد لأجيال، إن حدث ذلك بالفعل.

الإغراق سيفاقم الوضع في غزة

وأشارت «هاستنجر» بحسب وكالة أنباء «رويترز»، إلى أن الأمم المتحدة تجدد تأكيدها بعدم علمها عن إغراق الأنفاق في غزة حاليا، ولكنها تتابع التقارير الصحفية التي ظهرت وتتحدث عن هذا الأمر، وسط تخوفات من وقوعه، لأن ذلك سيزيد من الوضع سوءا في غزة، وسيجعل توفير مياه الشرب لمن يسكنون القطاع أصعب.

إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

يشار إلى أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن إسرائيل ركبّت 5 مضخات مياه من أجل إغراق أنفاق الفصائل الفلسطينية بمياه البحر، وذلك في اليوم الـ67 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية».

تعقيب بايدن

بدوره عقب الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الأمر، في مؤتمر صحفي مساء أمس، موضحا أنه لا توجد معلومات لديه حول وجود محتجزين إسرائيليين في الأنفاق، لكنه حذر في الوقت نفسه من قتل المدنيين لأن هذا الأمر يمثل مأساة.