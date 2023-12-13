قبل مقتلهم في «كمين الشجاعية».. فيديو اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين

خلال الساعات الأولى من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلي، مقتل 10 من جنوده في المعارك الأخيرة بقطاع غزة، كان من بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني يدعي تومير جرينبرج، بعدما اقتحموا أحد المباني بحي الشجاعية لتفتيشه، خلال عملية المسح الميداني، لكن حدث أمر غير متوقع، حيث تعرضوا لإطلاق نار على أيدي الفصائل الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرئيلية.

اللحظات الأخيرة للجنود الإسرئيليين

بعد مقتل جنود الاحتلال، تداولت وسائل الإعلام الإسرئيلية مقطع فيديو يوثق لحظة تواجدهم داخل إحدى مدارس حي الشجاعية، وكان قائد الكتيبة 13 في لواء جلاني، يتحدث مع الجنود وعلامات السعادة والمرح تسيطر عليهم، قائلا لهم إن «لديهم حساب مع الشجاعية منذ عام 2014، ويجب تصفيه هذا الحساب».

قبل مقتلة مع عدد من جنودة

قائد الكتيبة 13 في لواء غولاني المقدم تومر جرينبرج من إحدا مدارس حي الشجاعية يقول لجنودة لدينا حساب مع الشجاعية منذ عام 2014 ويجب تصفية هذا الحساب واغلاقه إلى الأبد



فطس الجنرال مع جنوده إلى الأبد

كثير من جنرالات وقادة جيش الاحتلال قُتلوا في غزة

وغزة… pic.twitter.com/hTeDMISekw — عمار الشرعبي (@ammaralsharabi2) December 13, 2023

وخلال مقطع الفيديو كان الجنود يجلسون بجانب قائد الكتبية، تومير جرينبرج، يتبادلون الحديث، إذ قام بمد يده ليثبت الترقية الجديدة لأحد جنوده على الكتف، وبعد تثبيتها انطلقت ضحكات وتصفيق جنود الاحتلال اعتقادا منهم أنهم يحققوا إنجازا.

ومنذ يومين كان جرينبرج يتوعد في مقطع فيديو أهالي غزة، قائلًا: «إن للواء حسابًا مفتوحًا مع الشجاعية منذ حرب 2014.. والحساب على وشك أن يغلق»، مؤكدا أنه يواصل بتركيز شديد وبكل القدرات المتقدمة للكتيبة لتحقيق الفوز، لكن يشاء القدر أن يلقى حتفه وجنوده في ذات الحي، على يد كمين أعدته الفصائل الفلسطينية.

خسارة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي

وصفت الصحف العبرية، مقتل الـ10 جنود، بأنه يوم أليم ومحزن على لواء جولاني، خاصة أنها أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، من قبل أنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية في غزة بقصف جوي.