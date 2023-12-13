أهالي المحتجزين يعترضون على خطط نتنياهو: «لا نريد أبناءنا في أكياس الجثث»

تجمع المئات من أقارب المحتجزين الإسرائيليين، الذين تتحفظ عليهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في مدينة القدس، للمطالبة بالموافقة على صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجانب الفلسطيني، حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

الوقت ينفذ.. أطلقوا سراحهم الآن

ووقف العديد من عائلات المحتجزين ومؤيديهم بصمت تحت المطر على طول الطريق المؤدي إلى الكنيست، حاملين لافتات كتب عليها «الوقت ينفد – أطلقوا سراح المحتجزين الآن»، وخلال الليل، نصبت العائلات خيمة احتجاج مقابل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتتنياهو، وبقي البعض منهم طوال الليل.

محاكاة أنفاق الفصائل الفلسطينية

وقالت إحدى المحتجات: «لا أريد أن يعود ابني في كيس الجثث»، إذ تشعر عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، الذين أقاموا منشأة تحاكي الأسر في أنفاق الفصائل الفلسطينية، أن إطلاق سراح الرهائن المتبقين لم يعد على رأس جدول الأعمال العام.

تزايد أعداد الشهداء في قطاع غزة

وتنفذ إسرائيل عملية «السيوف الحديدية» ضد الفصائل الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر، وسط ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 18 ألف شخص.