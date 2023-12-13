تحليل لغة جسد بايدن خلال حديثه عن نجاة والده من «طوفان الأقصى» يكشف مفاجأة

وسط الحضور، الذي جاءوا لحضور حفل «إضاءة شمعدان الحانوكا» أو ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي في البيت الأبيض، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نجاة والده من هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من شهر أكتوبر الماضي، خلال عملية «طوفان الأقصى»، وهو ما تسبب في صدمة الحضور، خاصة أنهم يعرفون أن والده فارق الحياة منذ سنوات طويلة.

قلق بايدن من حديثه عن والده

علق البيت الأبيض، على رواية القصة التي كان يرويها بايدن، خلال الاحتفال، موضحًا أنها تعود لرجل آخر فقد ابنه في هذا الهجوم، إلا أنه نطق كلمة «أبي» بالخطأ «زلة لسان»، وفق ما نشره موقع «روسيا اليوم»، وبعد أن تفوه الرئيس الأمريكي عن هذه القصة، سيطرت عليه حالة من القلق والتوتر، لما سيواجهه من تفوهه بهذه الكلمات.

مفاجأة كبيرة، في تحليل لغة جسد جو بايدن، خلال حديثه عن نجاة الرجل الذي فقد ابنه في هجوم السابع من أكتوبر، ووصفه بأنه والده عن طريق الخطأ، خاصة حينما انحنى للأمام ورأسه انخفض قليلًا، ما يشير إلى التوتر والقلق، اللذان سيطرا على حالته.

تحليل لغة جسد بايدن

خلال حديث «بايدن» خرج صوته غير متزن، نتيجة لشعوره بارتكابه هذا الخطأ، وفق ما أوضحه محمد حسن أبو هاشم، خبير لغة الجسد، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن عدم اتزان صوت جو بايدن، يدل على مدى الخطأ الذي ارتكبه، خاصة من شخصية هامة مثل. للاطلاع على باقي التحليل اضغط هنا