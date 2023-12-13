رد غير متوقع من جو بايدن على إغراق الاحتلال الإسرائيلي لأنفاق غزة.. ماذا قال؟| عاجل

طرح أحد الصحفيين سؤالا على على الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بالبيت الأبيض، حول بدء دولة الاحتلال الإسرائيلية، في ضح مياه البحر بشبكة أنفاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعن مصير المحتجزين الإسرائيليين المتواجدين هناك، فماذا قال؟

ماذا قال جو بايدن عن إغراق الأنفاق في غزة؟

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التهرب من الإجابة، ورفض الإفصاح بشكل مباشر حول التساؤل عن إغراق الأنفاق في قطاع غزة، لكنه قال إنه فيما يتعلق بالمحتجزين، فإن هناك تأكيدات، بأنه لا يوجد رهائن في أي من هذه الأنفاق، لكنني لا أعرف ذلك على وجه اليقين، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف تقرير «القاهرة الإخبارية»، أن بعض المسؤولين في إدارة بايدن، يؤكدون أن العملية العسكرية التي بدأت، في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن الفصائل تخفي الرهائن والمقاتلين وذخائر بداخلها.

فيما أبدى مسؤولين آخريين، مخاوفهم من أن مياه البحر قد تدمر مصادر المياه الغذبة في غزة للخطر.

ماذا يحدث في قطاع غزة

تأتي محاولة إسرائيل في إغراق الأنفاق في غزة، في اليوم الـ67 من عدوانها على القطاع، إذ تقصف جوًا وبرًا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 18650 شهيدا، وإصابة أكثر من 50 ألفا، فيما لا يزال يتواجد أكثر من 8000 شخص تحت الأنقاض، بين شهيد ومحاصر، في ظل حصار خانق على القطاع، وتحكم في حجم المساعدات التي يجري إدخالها، والتي تمثل نحو 3% من احتياج القطاع اليومي من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نشرت «القاهرة الإخبارية».