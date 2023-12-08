القضاء الأمريكي يتهم ابن جو بايدن بالاحتيال الضريبي

وجه القضاء الأمريكي، الاتهام بالاحتيال الضريبي إلى هانتر «53 عاما»، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الاتهام بالاحتيال الضريبي، الموجه لهانتر نجل بايدن، يعد ثاني اتهام له على المستوى الفيدرالي.

وأوضح المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق، إن هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

9 تهم جنائية ضد هانتر بايدن

كما وجهت محكمة اتحادية في لوس أنجلوس جنوب غرب ولاية كاليفورنيا، لهانتر نجل الرئيس الامريكي، جو بايدن تهما بالمشاركة في مخطط على مدى 4 سنوات لتجنب دفع ضرائب، وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن أن هانتر وجهت إليه 9 تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته.

وفي أكتوبر من العام الجاري 2023، دفع هانتر ببراءته، من 3 تهم بالاحتيال أمام محكمة ديلاور تتعلق بشراء نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مسدس «كولت كوبرا» من عيار 38 ملم بشكل غير قانوني عندما كان يدمن المخدرات في عام 2018.

كما انهار اتفاق للاقرار بالذنب بين هانتر، والمدعي العام، ديفيد فايس، في يوليو من العام الجاري، كان سيؤدي إلى إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه، فيما أقر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذنب في تهمتين ضريبيتين وتجنب السجن، وفقا لما ذكرته قناة «الحرة» الأمريكية.