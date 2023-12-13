وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: فقدنا عددا كبيرا من جنودنا في حي الشجاعية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يحققون تقدما في قطاع غزة، والنصر أصبح قريبا منهم، مؤكدا مواصلة عملياتهم بنفس الاستراتيجية حتى القضاء على عناصر الفصائل الفلسطينية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال فقد عددا كبيرا من جنوده في حي الشجاعية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تحارب في جميع أنحاء قطاع غزة.