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«المصري للشؤون الخارجية»: خسائر الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة أصبحت ملحوظة

كتب:

شروق مراد
08:10 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية

السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن الأحداث في غزة أكبر دليل على ذلك، إذ كان هناك دعم أمريكي كبير جدًا لإسرائيل.

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد شردي، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ليس جديدًا، فقد حدث ذلك أيضًا في حرب أكتوبر 1973، عندما قامت الولايات المتحدة بعمل جسر جوي كامل، لإمداد إسرائيل بالأسلحة.

محمد العرابي: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة

وتابع رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ولكن قيمتها تكمن في إظهار دعم الدول الأوروبية لغزة، أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مما يوحي بأن هناك إشارة إلى وقف إطلاق النار لبعد إنساني.

ولفت إلى أن خسائر إسرائيل أصبحت ملحوظة، بالإضافة إلى أن التكتيك الذي تقوم به الفصائل الفلسطينية فريد من نوعه، حيث أظهر أن إسرائيل أمام فصائل قوية، لا تستطيع هزيمتها.

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