«المرصد الأورومتوسطي»: انهيار شامل للقطاع الصحي في قطاع غزة وتفشي أوبئة خطيرة

ذكر المرصد الأورومتوسطي، أنّ الوضع الصحي في قطاع غزة يشهد انهيارا شاملا، في ظل إحصائيات دقيقة تعكس ذلك.

إصابات بأمراض مختلفة في قطاع غزة

وأشار المرصد، عبر موقعه على شبكة الإنترنت، إلى أن هناك نحو 18800 إصابة بالطفح الجلدي، فيما ظهرت أكثر من 50 حالة إسهال عنيف، نصفها الأول قد يسبب هذا الوفاة في ظل سوء التغذية و20 ألف إصابة بعدوى الجهاز التنفسي خلال أسبوع وسط إصابة 5 آلاف شخص بالجدري المائي، بجانب 10 آلاف إصابة بالجرب.

إصابات لا حصر لها بمرض الكبد الوبائي

وأكّد «المرصد» إصابات كبيرة لا حصر لها بالكبد الوبائي «ب» وانتشارها بسبب تعذر إجراء الفحوص الطبية، وسط صعوبة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتباطؤها، بجانب تطويل عمليات التفتيش على المعابر التي تعد شريان حياة بالنسبة للإسرائيليين حاليًا.

قصف إسرائيلي على غزة

واستمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة، منذ يوم السابع من أكتوبر في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «السيوف الحديدية»، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي تنفذها الفصائل الفلسطينية، في تطور مفصلي في القضية الفلسطينية التي تشهد تضامنا عالميًا معها ظهر في حضور مظاهرات عدة في مختلف دول العالم، في ظل انتشار مشاهد استهداف إسرائيل للمدنيين، خاصة للأطفال والمدنيين الذين لا يملكون أي سلاح وغير منتمين لأي حركة سياسية في فلسطين.