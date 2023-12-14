أسعار البصل والخضراوات اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

سجَّلت أسعار البصل اليوم الخميس 14-12-2023، وعدد كبير من الخضراوات في مصر بمختلف الأسواق، استقراراً نسبياً، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

واستقرت أسعار البصل اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، في الأسواق المصرية، حيث سجل متوسط سعر البصل الأبيض نحو نحو 26.29 جنيه، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار البصل والخضروات بأنواعها المختلفة اليوم، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم

سجل سعر كيلو البصل الأبيض اليوم في المتوسط نحو 26.29 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البصل الأحمر اليوم في الأسواق نحو 29.84 جنيه

سجل سعر البطاطس اليوم في المتوسط نحو 19.54 جنيه للكيلو.

سجل سعر الليمون البلدي في المتوسط اليوم نحو 16.96 للكيلو.

سجل سعر كيلو الكوسة اليوم نحو 13.52جنيه في المتوسط.

أسعار الطماطم اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في المتوسط نحو 11.7 جنيه.

سجل سعر البامية اليوم في المتوسط نحو 38.95 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الملوخية اليوم في المتوسط نحو 11.63 جنيه.

سجل سعر كيلو اللفت نحو 6.13 جنيه في المتوسط.