رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 31-10-2023 في الأسواق.. البصل بـ15 جنيها

كتب:

مريم حنفي
10:50 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
أسعار الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات والفاكهة

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء ثباث أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 31-10-2023 في الأسواق المستمر منذ بداية الأسبوع الجاري، كما أن هناك توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

أسعار الخضروات الیوم

وأوضحت البوابة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 31-10-2023 في الأسواق، إذ يتراوح سعر الطماطم بين 5 و 12.5 جنيه فيما يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و 13 جنيها، ويتراوح سعر البصل بين 15 و 19 جنيها كما يتراوح سعر الكوسة اليوم بين 2.5 و 4.5 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و 10 جنيهات بينما يتراوح سعر الفلفل الرومي بين 5.5 و 8.5 جنيه، ويتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 4 و 6 جنيهات. 

أسعار الفاكهة اليوم 

كما يتراوح سعر اليوسفي بين 7 و 9 جنيهات ويتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 4.5 و 7.5 جنيها فيما يتراوح سعر العنب الأحمر بين 11 و 15 جنيها، ويتراوح التفاح اليوم الثلاثاء ما بين 20 و 30 جنيها فيما بتراوح سعر البلح الرملي ما بين 9 و 13 جنيها ويتراوح سعر الجوافة ما بين 5 و 9 جنيهات كما يتراوح سعر الرمان ما بين 8 و 14 جنيها والكنتلوب ما بين 9 و 13 جنيها.

اقرأ المزيد:

اسعار الخضروات والفاكھة الیوم 10-4-2023 في الأسواق.. مستقرة

استقرار أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18-10-2023.. والبلح السيوي بـ40 جنيها

«الإحصاء» باليوم العالمي للغذاء: 11.7% زيادة في إنتاج الفاكهة خلال 2021-2022 

سر الإقبال على نوع من الفاكهة كريهة الرائحة.. تحتوي على فوائد صحية مذهلة

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 25-9-2023.. التفاح بـ22 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-9-2023 في سوق العبور.. «العنب بـ 18جنيهاً»
بقلم مريم حنفي