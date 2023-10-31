أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 31-10-2023 في الأسواق.. البصل بـ15 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء ثباث أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 31-10-2023 في الأسواق المستمر منذ بداية الأسبوع الجاري، كما أن هناك توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات الیوم

وأوضحت البوابة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 31-10-2023 في الأسواق، إذ يتراوح سعر الطماطم بين 5 و 12.5 جنيه فيما يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و 13 جنيها، ويتراوح سعر البصل بين 15 و 19 جنيها كما يتراوح سعر الكوسة اليوم بين 2.5 و 4.5 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و 10 جنيهات بينما يتراوح سعر الفلفل الرومي بين 5.5 و 8.5 جنيه، ويتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 4 و 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

كما يتراوح سعر اليوسفي بين 7 و 9 جنيهات ويتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 4.5 و 7.5 جنيها فيما يتراوح سعر العنب الأحمر بين 11 و 15 جنيها، ويتراوح التفاح اليوم الثلاثاء ما بين 20 و 30 جنيها فيما بتراوح سعر البلح الرملي ما بين 9 و 13 جنيها ويتراوح سعر الجوافة ما بين 5 و 9 جنيهات كما يتراوح سعر الرمان ما بين 8 و 14 جنيها والكنتلوب ما بين 9 و 13 جنيها.