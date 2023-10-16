انخفاض جديد في أسعار البصل اليوم الاثنين 16-10-2023

تراجع سعر كيلو البصل اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، وهو أحد أشهر أسواق بيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وذلك بعد تنفيذ قرار الحكومة بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من أكتوبر الحالي.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق الجملة للعبور بين 13.5 لـ19 جنيها، وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم كما يلي.

أسعار الخضراوت اليوم في سوق العبور

وعن أسعار الخضار في سوق العبور، فهي كما يلي.

- يبدأ سعر كيلو البطاطس من 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و6.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 إلى 9 جنيهات.

- سجل الخيار 13 جنيها.

- تراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات للكيلو.

- جاء سعر كيلو البامية بين 28 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الثوم بين 15 و35 جنيها.

- تراوح سعر كيلو القلقاس بين 7 و10 جنيهات.

- الفلفل الحامي 11 جنيها.

- جاء سعر الفلفل الرومي بـ13 جنيهًا.

- الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو.

- الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والبلدي 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

- كيلو التفاح الأمريكي 35 جنيهًا.

- العنب الأحمر الرومي تراوح بين 8 و12 جنيها للكيلو.

- كيلو المانجا العويس بين 45 و60 جنيها.

- كيلو المانجا الفص بين 40 و55 جنيهًا.

- كيلو الخوخ المستورد 70 جنيهًا.

- البلح الرملي بين 12 و18 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح السماني بين 4 و9 جنيهات للكيلو.