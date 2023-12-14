القاهرة الإخبارية: استشهاد جندي لبناني وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي كتب: شريف سليمان 01:43 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023 لبنان استشهد جندي لبناني وأصيب 4 آخرون في قصف إسرائيلي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 6 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بغزة استشهاد لبنانيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي لمنزل جنوب البلاد استشهاد صحفي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل جنوب قطاع غزة قصف إسرائيلي عنيف على شرق خان يونس في غزة.. سقوط 45 شهيدا عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة لبنان قصف إسرائيلي القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان