حتى المقابر لم تسلم من قصف إسرائيل على غزة.. فيديو يظهر هدم مدافن جباليا

لم تسلم حتى القبور من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث انتشر فيديو على تطبيق المراسلات القصيرة «تليجرام» لهدم مقبرة جباليا التي تقع فقط على بعد 4 كيلومترات من شمال مدينة غزة.

تغطية صحفية: الدمار الذي أحدثه الاحتلال في مقبرة الفالوجا في مخيم جباليا pic.twitter.com/hM2E03jZgA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 13, 2023

القبور مدمرة في جباليا

وظهر في الفيديو المنشور على موقع التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا) الأضرحة مهدمة ومغرقة بالمياه في ظل طقس سيئ يضرب قطاع غزة وقصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة الذي لم يتوقف رغم مرور أكثر من 68 يوما حتى الآن منذ اندلاع عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب انطلاق عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية.

قصف إسرائيلي وحشي على المستشفى الإندونيسي

ويحيط بمنطقة جباليا من الشمال مدينتا بيت لاهيا وبيت حانون، ومن الجنوب مدينة غزة، وشهدت المدينة قصفا إسرائيليا وحشيا في 31 أكتوبر الماضي حيث تم تدمير المستشفى الإندونيسي في مجزة جديدة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يتوقف حتى الآن عن قصف قطاع غزة رغم مرور 68 يوما وسط مطالبات دولية بوقف إطلاق النيران وقد صدر مؤخرا فقط عن مجلس الأمن مشروع قانون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

عدد سكان جباليا

ووصل عدد سكان جباليا وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى 82,877 نسمة في نصف عام 2006.