أستاذ علاقات دولية يكشف تفاصيل الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول العدوان على غزة

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، الدكتور إدموند غريب، إن هناك خلافات بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترفض أمريكا أي تهجير قسري للفلسطينين في غزة، وترفض وجود أي سلطات للاحتلال في القطاع الفلسطيني، وإن كان هناك اتفاق مشترك على التخلص من حركة «حماس» الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال تصريحات هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أحد الخلافات القائمة بين أمريكا وإسرائيل هو «من سيسطر على قطاع غزة؟»، بجانب عدم وجود مواقف واضحة ومعينة من قبل تل أبيب.

تطور كبير في اللهجة الأمريكية حول إقامة دولة فلسطينية

وأوضح «غريب» أن هناك تطور كبير في اللهجة الأمريكية حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإذا وجدنا تغييراً في المواقف، ودعمت واشنطن حل الدولتين، فسنكون أمام رفض إسرائيلي، وبالتالي هذه واحدة من المواقف الخلافية.