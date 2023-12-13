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انتخابات المصريين بالداخل

مصطفى الفقي: فلسطين قضية مصرية بالدرجة الأولى.. ونحمل العبء الأكبر حتى الآن

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:52 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
مصطفى الفقي

مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن القضية الفلسطينية مصرية بالدرجة الأولى، مؤكدا أننا تحملنا العبء الأكبر منها حتى الآن، وأدعو طلاب جامعة الأزهر إلى فهم الدور المصري في القضية الفلسطينية ودراسته جيدا عبر التاريخ.

القيادة السياسية المصرية اتسمت بحكمة كبيرة

وأضاف «الفقي»، خلال مؤتمر دعم القضية الفلسطينية، الذي نظمه مجمع البحوث الإسلامية، أن القيادة السياسية المصرية اتسمت بحكمة كبيرة، دون خطأ في الآخرين طوال تاريخها، لكن القضية تعيش أسوء عصورها في الوقت الحالي.

وأوضح أننا في مرحلة يجري فيها محاولة تطويق مصر من الجهات كافة، خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية.

وأشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أنه سعيد بالإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية، التي أثبتت أن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، وأنه لن يستطيع أحد مهما كان التفرقة بين شعبها.

مصطفى الفقي: مصر دولة كبرى في المنطقة العربية

وشدد «الفقي» على أن مصر دولة كبرى في المنطقة العربية، كما أن القضية الفلسطينية قدر ومصير لا يمكن التهرب منها؛ لأننا طرف مباشر بها، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسير في الطريق الصحيح، واستمر على بناء مصر الحديثة.

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بقلم أحمد الشرقاوي