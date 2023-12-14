خرجوا من تحت الأرض.. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة لكمين الشجاعية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 10 جنود قتلوا من بينهم 9 قتلوا في كمين الشجاعية بقطاع غزة، وفق تقرير صباح اليوم لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنَّ التحقيق الأولي في الحادث أشار إلى أنَّ قوة من لواء جولاني التي تتبع جيش الاحتلال كانت تعمل في منطقة كثيفة السكان في البلدة عندما تعرضت لإطلاق النار، ودخل مقاتلون إضافيون من جيش الاحتلال إلى المباني لإجلاء الجرحى في نفس اللحظة التي انفجرت فيها عبوة ناسفة، مما تسبب في سقوط المزيد من القتلى.

خرجوا من تحت الأرض

ويعتقد الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة، أنَّ عناصر الفصائل الذين نفذوا هذا الكمين كانوا قد خردوا من فتحة نفق، إذ تقول إنهم قد خرجوا فجأة من تحت الأرض.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 69 على التوالي والذي تسبب في سقوط عشرات الآلاف بين شهداء وجرحى ومصابين، في وقت لا يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الذي انتهك كافة حقوق الإنسان.