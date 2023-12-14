صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة كتب: شريف سليمان 07:20 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023 صفارات الإنذار دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة لـ116 تفاصيل جديدة في خطة إغراق الاحتلال الإسرائيلي لأنفاق غزة.. القصة الكاملة حتى المقابر لم تسلم من قصف إسرائيل على غزة.. فيديو يظهر هدم مدافن جباليا 27 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزلين وسط رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة أستاذ علاقات دولية يكشف تفاصيل الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول العدوان على غزة صفارات الإنذار غلاف غزة مستوطنات غلاف غزة غزة بقلم شريف سليمان