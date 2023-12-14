«البحوث الفلكية» تكشف هل يكون 2024 عاما كبيسا؟

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ عام 2024 سيكون عامًا كبيسًا.

وأضاف أنّ العام المقبل سيكون عامًا كبيسًا بسبب زيادة عدد الأيام لشهر فبراير المقبل يومًا كاملًا؛ ليكون شهر فبراير 29 يومًا.

القومي للبحوث الفلكية ومتابعة التغيرات

وأضاف رئيس القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنّه لا توجد أي علاقة بين قدوم السنة الكبيسة والتوقعات التي يشير بها البعض سواء كانت بالخير أو الشر، مؤكدًا أن السنة الكبيسة ترتبط بعدد الأيام، إذ يستغرق دوران الأرض حول 365 يومًا و5 ساعات ونصف سنويًا، وتقرر جمع تلك الساعات كل 4 سنوات وإضافة يوم ليتناسب مع الدورة الفلكية، لذا أضيف على شهر فبراير لكونه 28 يومًا.

وأشار رئيس القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنّ المعهد يمتلك العديد من الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية التي تؤهّله لمتابعة التغيّرات والأحداث الفلكية ورصد الظواهر دون أي مشكلات، مؤكدًا أنّ مجلس الوزراء وافق خلال الفترة الماضية على شراء عدد من الأجهزة والمعدات الحديثة للمعهد في إطار الدعم الكامل لمسيرة البحث العلمي والإمكانات.

وتابع بأنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتابع لحظيًا عمال المعهد بمختلف القطاعات، وأنّ هناك تنسيقًا كاملًا مع كل الجهات المعنية بشأن الظواهر الفلكية المختلفة.