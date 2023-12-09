عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الفطر 2024.. «البحوث الفلكية» يوضح
كتب:
أحمد أبوضيف
08:57 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
احتفالات عيد الفطر - أرشيفية
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد الأيام المتبقية على حلول أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن عيد الفطر سيكون 10 أبريل 2024، وأن عدد الأيام المتبقية ستكون 121 يوماً، بدءًا من غد الأحد.
موعد عيد الفطر 2024 وفقاً للحسابات الفلكية
وأوضح رئيس المعهد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرة شهر رمضان 2024 ستوافق 11 مارس المقبل، وتكون مدته 30 يوما كاملة، لافتا إلى أن الرأي النهائي لدار الإفتاء المصرية في تحديد الموعد، وأن ما يتم الكشف عنه من مواعيد يكون وفقاً للدراسات والحسابات الفلكية.
شهر رمضان 2024
ونوه «القاضي» إلى أن المعهد يمتلك قدرات وإمكانات تؤهله لدراسة كل الظواهر والحسابات الفلكية، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والمحلية في تحديد موعد بداية ونهاية الشهور العربية والهجرية.