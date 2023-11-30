عيد الفطر 2024 في مصر.. «البحوث الفلكية» يكشف الموعد

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر 2024 في مصر فلكيا، موضحا أنّ موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 سيكون في 10 أبريل المقبل 2024، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موعد عيد الفطر 2024 تم حسابه وفقا للحسابات الفلكية، وأن موعد صلاته ستكون 5:59 صباحا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

غرة شهر رمضان الكريم

وأوضح جاد القاضي أنّ غرة شهر رمضان الكريم ستوافق 11 مارس المقبل، وتكون مدته 30 يوما كاملة، لافتا إلى أنّ الرأي النهائي لغرة شهر رمضان 2024، يكون لدار الافتاء المصرية بعد استطلاع هلاله بالتنسيق مع اللجان العلمية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية و الجهات المعنية، وأن المواعيد المعلنة من قبل المعهد حاليا تكون وفقا للحسابات الفلكية.