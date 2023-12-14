بالأرقام.. تطورات قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بـ«التعليم العالي»

قال أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ قطاع الشؤون الثقافية والبعثات شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2023، في العديد من المجالات من بينهم منظومة البعثات والعلاقات لربط أبناء الوطن المغتربين في الخارج بالوطن الأم، والترويج للجامعات المصرية ومتابعة المبعوثين والترويج لمبادرة «ادرس في مصر».

منظومة البعثات والعلاقات الثقافية

وأضاف عاشور، أنّ الدولة تدعم إطلاق البعثات الدراسية، التي باتت واحدةً من أولويات الدولة لدورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة حاجة السوق من الناحية الاقتصادية، وبناء شخصية الفرد، وصقل موهبته وجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أنّ تطوير إدارة‭ ‬البعثات تمثل في إنشاء منصتين إلكترونيتين‬، الأولى تختص بالطلاب الخاضعين للإشراف العلمي، وخضع فيها نحو 5959 طالبًا للإشراف العلمي خلال 2023، وتهدف إلى تسهيل إجراءات تأجيل التجنيد، والموافقات الأمنية للدراسين، وتجديد جواز السفر، واستخراج بطاقة الرقم القومي، أمّا المنصة الثانية تخص المبعوثين ويتم التقدم من خلالها إلى إعلان البعثات الموحد.

البعثات الدراسية

وأوضح عاشور اتخاذ إجراءات سفر 258 مبعوثًا، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أكتوبر 2023، فقد سافر 239 متدربًا من مديري ومعلمي المدارس المصرية اليابانية، ومسؤولي أنشطة «توكاتسو» للتدريب العملي داخل المدارس اليابانية؛ واعتماد ترشيح 58 دارسًا بالجامعة المصرية اليابانية Ejust؛ لدراسة الماجستير والدكتوراه في اليابان، وترشيح 22 دارسًا مصريًا لتنفيذ منح دراسية وتدريبات في إطار البرامج الممولة من البنوك المصرية.

وأكد إيفاد 6 دارسين من إجمالي 18 دارسًا تم ترشيحهم من كوادر أكاديمية الفنون، في إطار برنامج كوادر أكاديمية الفنون، وترشيح 3 طلاب في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة ستراثكلايد جلاسجو بإسكتلندا وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في مجال الأطراف الصناعية ضمن «المبادرة الرئاسية»، وإيفاد دارسة إلى فرنسا في إطار البرنامج التدريبي للأطباء في مجال زراعة وجراحة الكبد.

بيت مصر في باريس يفوز بـ«الشارة الذهبية»

وأكد أنّ مجال التعاون الدولي والعلاقات الثقافية، شهد طفرةً نوعية خلال عام 2023، بالانتهاء الكامل من بناء بيت مصر في باريس وتأثيثه، وفاز بجائزة «رابطة المعماريين الفرنسيين» المعروفة باسم «الشارة الذهبية»، وترميم المكتب الثقافي المصري في واشنطن، إضافة إلى توقيع اتفاق إطاري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الجامعية الفرانكفونية؛ لتعزيز التعاون، وإنشاء مكتب وطني للوكالة في مصر يكون مقره الرئيسي في حرم جامعة القاهرة.