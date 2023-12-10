العاملون بـ«التعليم العالي» يدلون بأصواتهم في الانتخابات بالعاصمة الإدارية

شارك العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ الصباح الباكر، في مشهد وطني يعبر عن مدى التفاف جميع فئات الشعب المصري في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقديم كافة التيسيرات للعاملين بالوزارة من المغتربين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشارك الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرِف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مع العاملين بالقطاع واللجنة الوطنية لليونسكو، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فضلا عن توجه المُغتربين من خارج القاهرة والجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجان المُغتربين بمحافظة القاهرة.

كما قام العاملون بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية من المغتربين بالتصويت في لجان الانتخابات المخصصة بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تُجرى داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.