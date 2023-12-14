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محافظ القليوبية: مخزون السكر كافٍ.. وجارٍ الدفع بـ400 طن بأسعار مخفضة

كتب:

حسن صالح
01:13 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
توافر السكر المخفض في محافظة القليوبية

توافر السكر المخفض في محافظة القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، توافر مخزون سلعي كافٍ من المواد الغذائية المختلفة، إضافة إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة. 

توافر أكثر من 400 طن سكر

وتفقد المحافظ مصنعي تعبئة السكر الأبيض، مؤكدا توافر أكثر من 400 طن سكر جارٍ تعبئتها وطرحها بالأسواق في المنافذ والهايبرات والشوادر بأسعار مخفضة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، بسعر 27 جنيهًا للكيلو. 

جولة على مشروعات بنها وكفر شكر 

وأجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية في مدينتي بنها وكفر شكر؛ لمتابعة عدد من مشروعات الرصف والتطوير ومشروعات البنية التحية الزمنية المحددة، والاطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السكر، وتضمنت أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش بطول 650 مترًا، وأعمال توسعة وتطوير شارع الترعة في منطقة الفلل، والذي يبلغ طوله 800 متر، في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على المظاهر العشوائية، وأعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل في بنها بقطاع «ج»، والتي تبدأ من معدية بطا حتى نادي الشرطة بطول 450 مترًا، ومبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيه.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، وأعمال الرصف في مدينة كفر شكر، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية.

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بقلم حسن صالح