«غرفة الإسكندرية» تستقبل وفدا فيتناميا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفدا فيتناميا مكونا من الدكتور هينج نجيين المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والدكتور نام نجيين نائب مدير عام مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، ولينا فام مسؤول بمكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، ونجا نجيين مدير شركة TMC في مجال الحاصلات الزراعية، وثانها ترونج مدير شركة Viet Star في مجال الحاصلات الزراعية.

بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالإسكندرية، فإن اللقاء استهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين المصري والفيتنامي، وبحث آليات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، خاصة في مجال الأخشاب والأغذية.

مناقشة عقد اتفاقيات تجارية بين الإسكندرية وفيتنام

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الإسكندرية ونظريتها بفيتنام، لعقد اتفاقيات تجارية تستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ما يعود بالنفع على كلاهما في ظل عمل الغرفة التجارية على النمو الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل و محمود مرعي والمهندس البديوي السيد.