انقطاع الكهرباء في أسيوط للصيانة.. اعرف الأماكن المتأثرة

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوط في محافظة أسيوط، ورود إشارة من هندسة كهرباء مركز منفلوط عن قطع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق المركز على مدار يومي السبت والأحد، لمدة 7 ساعات يوميًا؛ لإجراء أعمال الصيانة، خلال تلك الفترة.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

وأوضحت الوحدة المحلية، بحسب البيان الوارد، أنّه بناءً على الإشارة الواردة لنا من هندسة كهرباء منفلوط بأنّه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم السبت المقبل، من الـ8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا عن المناطق الآتية: «أم القصور، وجزيرة المعابدة، ومستشفى أم القصور، ونزلة رميح، والشيخ امبارك».

أماكن قطع التيار الكهربائي بمركز منفلوط

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط في محافظة أسيوط، أنّه بناءً على الإشارة الواردة أيضا أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الأحد 17-12-2023 من الـ8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا عن المناطق الآتية: «الحواتكة، والمندرة، وعزبة النجار»؛ لإجراء أعمال الصيانة خلال هذه الفترة، مناشدة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.