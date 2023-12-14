محافظ أسيوط لرؤساء المراكز: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد، للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مسئولي المتغيرات المكانية والقيادات التنفيذية بالمحافظة في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمهندس علي هريدى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والشئون القانونية بالزراعة والمتغيرات المكانية بالمراكز.

إزالة التعديات

وأكد المحافظ تكليف قيادات المحافظة بالإشراف على مراكز وأحياء المحافظة للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة برؤساء المراكز برصد وإزالة جميع المتغيرات والمخالفات وفقًا للخطة الزمنية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع المخالفين، موجهًا بضرورة الاستمرار في المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولي الجهاز التنفيذي لضمان عدم تكرار حالات التعدى والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.