رفع 900 طن مخلفات وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ7 مراكز في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 900 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 7 مراكز والقرى التابعة لها خلال يوم واحد حيث تم نقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدة عن الكتلة السكانية، لافتا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقاً للامكانات المتاحة وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة على صحة المواطنين.

رفع أكوام القمامة

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز (ديروط، والبداري، والغنايم، وأبنوب، وصدفا، وساحل سليم، والقوصية) حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل) وغيرها وهو ما أسفر عن رفع 900 طن مخلفات خلال يوم واحد.

جاء ذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وخالد عويس رئيس رمركز ومدينة صدفا، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز.