إحياء ذكرى زعيم ومؤسس أذربيجان في حديقة الصداقة بالقناطر الخيرية

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، السفير ألخان بولوخوف، سفير أذربيجان في مصر، والدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، وأعضاء السفارة الأذربيجانية.

حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان الحديثة

ويأتي هذا اللقاء في إطار اتفاقية التآخي بين محافظتي أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر.

ووضع المحافظ ومرافقوه إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان الحديثة، بمناسبة ذكرى وفاته.

ويعتبر حيدر علييف من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ أذربيجان، حيث كان رئيسًا للدولة لمدة 30 عامًا، وحقق خلالها العديد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.

يوم الوفاء للزعيم حيدر علييف

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة للسفير ألخان بولوخوف، تقديرًا لدعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية، دعم حكومة وشعب أذربيجان لمصر في كل خطواتها، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستمر في جميع المجالات.

وأعرب عن تقديره لاهتمام المحافظ بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن أذربيجان نجحت في التآخي بين محافظتي أبشرون والقليوبية.