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انتهاء التحضيرات الخاصة بالدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:04 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقه مساء اليوم بمدينة الجونة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

بينما انتهي القائمون على الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، من التحضيرات الكاملة لاستقبال الضيوف والفنانين.

حضور مهرجان الجونة السينمائي

ووصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني، مساء أمس إلى مدينة الجونة، لحضور حفل الافتتاح، أبرزهم نجلاء بدر، ونسرين طافش، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وداليا شوقي، وغيرهم.

مروان حامد يُكرم من مهرجان الجونة السينمائي

وسيكرم مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، المخرج مروان حامد، نظرًا لنجاحته الكبيرة بمجال السينما، على مدار سنوات طويلة.

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